Туристам запретили въезд на популярный итальянский остров: что произошло

Итальянский остров Капри, который является популярным курортом, 22 июня ввел временный запрет на въезд для туристов. Все из-за нехватки питьевой воды.

Туристам запретили въезд на остров Капри

Запрет мэра острова Паоло Фалько заставил несколько паромов, которые направлялись на Капри из Неаполя и Сорренто, вернуться. Впоследствии, после устранения технической проблемы, которая препятствовала поступлению воды с материка, запрет был отменен. Однако Фалько предупредил, что "настоящая чрезвычайная ситуация" еще не отменена.

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Компания, которая отвечает за водоснабжение на Капри, проинформировала, что в четверг на материковой части Италии возникла техническая проблема. Несмотря на то, что неисправность была устранена, проблемы с водоснабжением на острове остались.

Фалько предупредил о "настоящей чрезвычайной ситуации" и отметил, что хотя в большей части острова была вода, местные резервуары "исчерпываются".

Чрезвычайная ситуация ухудшилась бы из-за прибытия тысяч туристов, которые ежедневно приезжают на Капри,

– сказал мэр острова.

Сейчас жителям Капри разрешалось брать в сутки не более 25 литров питьевой воды на одно домохозяйство.

При этих условиях Капри не может продолжать принимать туристов. На сколько это затянется, тоже неизвестно.



Капри имеют проблему с питьевой водой / Фото Unsplash

Сразу 48 топовых пляжей Испании получили "черные флаги"

Испания очень активно протестует против туристов. Однако они действительно могут перехотеть туда ехать. И причина не в недовольстве местных, а из-за того, что почти 50 самых популярных пляжей страны получили "черные флажки".

Экологи из организации Ecologis in Action исследовали 8 тысяч километров береговой линии Испании. Результаты – крайне неутешительны. Сразу 48 пляжей получили "черные флаги".

К сожалению, иногда причиной такого решения стало собственно количество туристов. Из-за наплыва людей санитарные системы некоторых пляжей не могут справиться. Как результат – в море попадают сточные воды.