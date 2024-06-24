Туристам заборонили в'їзд на популярний італійський острів: що сталося

Італійський острів Капрі, який є популярним курортом, 22 червня запровадив тимчасову заборону на в'їзд для туристів. Все через брак питної води.

Туристам заборонили в'їзд на острів Капрі

Заборона мера острова Паоло Фалько змусила кілька поромів, які прямували до Капрі із Неаполя і Сорренто, повернутися назад. Згодом, після усунення технічної проблеми, яка перешкоджала надходженню води з материка, заборону було скасовано. Проте Фалько попередив, що "справжню надзвичайну ситуацію" ще не скасовано.

Читайте також Драма з капучино й галаслива розмова: що варто знати перед поїздкою в Італію

Компанія, яка відповідає за водопостачання на Капрі, поінформувала, що у четвер на материковій частині Італії виникла технічна проблема. Попри те, що несправність була усунена, проблеми із водопостачанням на острові залишилися.

Фалько попередив про "справжню надзвичайну ситуацію" і зазначив, що хоча у більшій частині острова була вода, місцеві резервуари "вичерпуються".

Надзвичайна ситуація погіршилась би через прибуття тисяч туристів, які щодня приїздять на Капрі,

– сказав мер острова.

Наразі жителям Капрі дозволялося брати на добу не більше 25 літрів питної води на одне домогосподарство.

За цих умов Капрі не може продовжувати приймати туристів. На скільки це затягнеться, теж невідомо.



Капрі мають проблему із питною водою / Фото Unsplash

Відразу 48 топових пляжів Іспанії отримали "чорні прапори"

Іспанія дуже активно протестує проти туристів. Однак вони й справді можуть перехотіти туди їхати. І причина не у невдоволенні місцевих, а через те, що майже 50 найпопулярніших пляжів країни отримали "чорні прапорці".

Екологи з організації Ecologis in Action дослідили 8 тисяч кілометрів берегової лінії Іспанії. Результати – вкрай невтішні. Відразу 48 пляжів отримали "чорні прапори".

На жаль, подекуди причиною такого рішення стала власне кількість туристів. Через наплив людей санітарні системи деяких пляжів не можуть впоратися. Як результат – у море потрапляють стічні води.