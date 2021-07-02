Италия снимает запрет на увольнение работников в период пандемии

Правительство Италии в среду, 30 июня, одобрило соглашение между профсоюзами и работодателями о прекращении запрета на увольнение в стране. При этом определенный уровень защиты для работников, чьи доходы пострадали из-за карантина, будет сохранено.

Национальный банк Италии подсчитал, что запрет кадровых сокращений помог сохранить 440 тысяч рабочих мест за период пандемии. Учитывая, что в 2020 году Италия больше всего пострадала от распространения вируса среди всех европейских стран, этот результат не является достаточным.

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Как теперь будут защищать работников, чья деятельность пострадала из-за пандемии

Итальянские профсоюзы договорились о сокращении рабочего времени на фирмах, где нет активных доходов. Схема государственного финансирования неполного рабочего графика для фирм, которые борются за удержание позиций на рынке, будет продлена на 13 недель. Зато компании, которые получают такую выгоду, не должны увольнять работников в этот период.

Мораторий на увольнения до октября также продолжили для тех отраслей, деятельность которых во время карантина была самой запретной. К таким можно отнести, например, продажу одежды и обуви.

Критика инициативы

Еврокомиссия в июне назвала итальянский запрет на увольнение контрпродуктивным. Мол, он защищает работников по долговременным контрактам, но не защищает тех, кто работает на более нестабильных работах, в том числе женщин и молодых людей, которые постоянно испытывают на себе тяжесть экономических проблем в Италии.

Инициативу в Италии сравнили с решениями, которые были введены в других странах в ЕС, – и пришли к выводу, что она менее эффективна. Например, во Франции и Германии предлагали финансовую поддержку людям, чьи часы работы были сокращены. И эта инициатива больше импонировала компаниям и работникам.