Угроза извержения супервулкана: Италия планирует возможную эвакуацию десятков тысяч человек

Италия не исключает масштабную эвакуацию населения около Неаполя. Могут отселить десятки тысяч людей, живущих вокруг супервулкана Кампи Флегрей.

Кампи Флегрей (или Флегрейские поля) – крупный вулканический район, расположенный примерно в 20 километрах от Неаполя. Его территория усеяна 24 кратерами. Этот супервулкан намного больше и мощнее Везувия, разрушившего древний римский город Помпеи.

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Опасный регион всколыхнули землетрясения

Только за последний месяц в зоне Флегрейских полей произошло более 1 100 землетрясений. Это очень настораживает сейсмологов и местные власти. Ведь такая сейсмическая активность наибольшая за последние 40 лет.

Вокруг Кампи Флегрей расположено несколько городов и сел – Поццуоли, Баколи и Аньяно, население которых превышает 500 тысяч человек.

Министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи подчеркнул, что эвакуацию начнут только в случае "крайней необходимости". Но правительство страны все же проводит спасательные тренировки и некоторые проверки. В частности, осмотрят здания в городах, чтобы убедиться, что они достаточно крепкие.

Если начнется извержение супервулкана, мгновенно будет запущен план эвакуации. Жителей ближайших регионов в течение трех дней виселят из опасной зоны: для этого воспользуются общественным и частным транспортом.

Местные СМИ пишут, что несколько больниц этого района начнут тестировать эвакуационные мероприятия. В медучреждениях хотят убедиться, что они полностью готовы противостоять еще более сильным землетрясениям или потенциальному извержению.

У супервулкана живут более 500 тысяч человек / Фото из Википедии (автор Michele Pizza)

Информирование населения

Большинство вулканологов уверены, что однозначной угрозы извержения нет. Но земля поднимается на 1,5 сантиметра ежемесячно, поэтому это может повлиять на здания в населенных пунктах вокруг вулкана.

В районе Флегрейских полей ежемесячно пересматривают уровни риска: от зеленого до красного цвета. Сейчас показатель тревоги в Поццуоли – желтый. Местные жители также регулярно получают уведомления о подземных толчках, если они достигают более 1,5 баллов по шкале Рихтера.

Название вулкана Кампи Флегрей происходит от греческого слова, что означает "горящий". Он находится в 20 километрах от Неаполя вблизи живописного побережья Амальфи. Супервулкан в последний раз извергался в 1538 году. Прошлый всплеск землетрясений в регионе произошел в 1980-х годах. Тогда около 40 тысяч человек временно эвакуировали из соседнего Поццуоли.