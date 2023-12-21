Как выглядели банкеты 2000 лет назад: в Риме нашли старинный зал для развлечений

Итальянские археологи нашли древний банкетный зал с коралловой мозаикой. Ей примерно 2 300 лет.

Исследователи раскопали древнюю памятку в Риме. Большая настенная мозаика из кораллов и ракушек прекрасно сохранилась. Поэтому у нее есть шанс стать очередным культурным объектом, который будет привлекать туристов. Как выглядит мозаика – смотрите дальше.

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Уникальная находка хорошо сохранилась

Длина ценной настенной мозаики пять метров. На ней изображены виноградная лоза, листья лотоса и мифические морские существа.

Она сделана из перламутра, кораллов, ракушек моллюсков, черепков драгоценного стекла и кусочков мрамора. Композицию дополнили полихромными кристаллами и древнеегипетскими синими плитками.

Драгоценная отделка мозаики / Фото Emanuele Antonio Minerva (MiC)

В этом открытом банкетном зале с видом на сад, вероятно, принимали и развлекали гостей летом. Также археологи обнаружили там свинцовые трубы, встроенные в стены. С их помощью воду для развлечений подавали в фонтаны и бассейны.

В древние времена, когда могущественные знатные семьи населяли Палатин, существовал обычай использовать богатые декоративные элементы, чтобы демонстрировать богатство и высокий социальный статус,

– рассказал в интервью CNN главный археолог на этих раскопках.

Исследователи пока не могут точно сказать, кто был хозяином этого роскошного здания. Больше склоняются к версии, что это был римский сенатор. Раскопки на склоне Палатинского холма в Риме продолжаются уже 5 лет.

В начале января сенсационную находку планируют открыть для посетителей.

В Италии нашли фреску с изображением пиццы

В последнее время это не единственная интересная находка итальянских археологов. Летом в древнеримском городе Помпеи нашли оригинальную фреску: на ней видим то, что могло быть "давним предком" современной итальянской пиццы.

На фреске изображена круглая хлебная лепешка (которая даже больше напоминает итальянскую фокачу) со специями, а рядом угощение — фрукты и, вероятно, финики. Также на стене нарисовали бокал вина на серебряном подносе.

Ценную фреску создали более 2 000 лет назад.