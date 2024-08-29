Да, испанский регион Эстремадура решил обратиться за помощью к цифровым кочевникам. Региональное правительство предлагает гранты на переезд в размере до 15 000 евро на человека, чтобы привлечь этих удаленных работников в район.

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Испания привлекает digital nomads

Местные власти Эстремадура предлагает платить онлайн-работникам за проживание и работу в регионе.

В Эстремадуре не хватает транспортной инфраструктуры по сравнению с другими частями страны, но оптоволоконное и мобильное покрытие выше среднего по стране., что делает его идеальной средой для онлайн-работников, которые хотят получить больше отдачи от своих денег,

– говорит региональные власти.

Лица, имеющие действительные документы в Испании или другой стране ЕС, включая европейские паспорта, университетские дипломы или кочевые визы, имеют право участвовать в программе. Кандидаты должны легально проживать в Испании и иметь иностранный идентификационный номер (NIE) на момент подачи заявки. В частности, предпочтение будет отдаваться высококвалифицированным ИТ- и цифровым специалистам.

Детали о выплатах

Правительство Эстремадуры планирует привлечь не менее 200 человек в регион. Согласно плану, женщины и молодые люди в возрасте до 30 лет будут иметь право на получение финансовой поддержки в размере 10 000 евро в течение двухлетнего периода. Если эти жители решат продлить свое пребывание на дополнительный год, получат дополнительные 5000 евро.

В отличие от этого, мужчинам и кочевникам старше 30 лет будет предложена несколько меньшая финансовая помощь, в общей сложности 8 000 евро в два года, с дополнительными 4 000 евро для тех, кто останется на третий год

Такая инициатива имеет целью найти тех, кто захочет остаться в регионе надолго и будет готов его "оживить".