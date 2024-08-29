Так, іспанський регіон Естремадура вирішив звернутися за допомогою до цифрових кочівників. Регіональний уряд пропонує гранти на переїзд у розмірі до 15 000 євро на особу, щоб залучити цих віддалених працівників у район.

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Іспанія заманює digital nomads

Місцева влада Естремадури пропонує платити онлайн-працівникам за проживання та роботу в регіоні.

В Естремадурі не вистачає транспортної інфраструктури порівняно з іншими частинами країни, але оптоволоконне та мобільне покриття вище середнього по країні, що робить його ідеальним середовищем для онлайн-працівників, які хочуть отримати більше віддачі від своїх грошей,

– каже регіональна влада.

Особи, які мають дійсні документи в Іспанії чи іншій країні ЄС, включаючи європейські паспорти, університетські дипломи або кочові візи, мають право брати участь у програмі. Кандидати повинні легально проживати в Іспанії та мати іноземний ідентифікаційний номер (NIE) на момент подачі заявки. Зокрема, перевага надаватиметься висококваліфікованим ІТ- та цифровим фахівцям.

Деталі щодо виплат

Уряд Естремадури планує залучити щонайменше 200 осіб до регіону. Згідно з планом, жінки та молоді люди віком до 30 років матимуть право на отримання фінансової підтримки в розмірі 10 000 євро протягом дворічного періоду. Якщо ці мешканці вирішать продовжити своє перебування на додатковий рік, отримають додаткові 5 000 євро.

На відміну від цього, чоловікам і кочівникам старше 30 років буде запропонована дещо менша фінансова допомога, загалом 8 000 євро на два роки, з додатковими 4 000 євро для тих, хто залишиться на третій рік.

Така ініціатива має на меті знайти тих, хто захоче залишитись у регіоні надовго і буде готовий його "оживити".