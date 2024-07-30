Лучшие страны для отдыха в Европе: кто возглавил десятку
Источник:Shengen Visa Info
Согласно Европейскому летнему туристическому индексу Shengen Visa Info, Испания стала лучшей страной для отдыха в 2024 году. Всего в рейтинге 45 стран. Внизу рейтинга – Лихтенштейн и Швейцария.
Испания набрала высокие баллы из-за своей популярности и пляжей. Оценили также кухню, хорошую погоду и дружественность людей. Какие еще страны попали в рейтинг – читайте дальше!
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10 лучших стран для летнего отдыха
Бехар Садику, глобальный эксперт по путешествиям, заявил, что существуют новые тенденции, связанные с поведением туристов в Европе, одной из главных из которых является беспокойство ростом стоимости.
В постпандемическое время путешественники все больше заботятся о своих финансах, предпочитают тратить меньше и совершать две поездки в год вместо того, чтобы тратить больше в одном месте,
– говорит он.
Садику также отмечает, что этим летом путешественники становятся более осторожными относительно погодных условий и ищут направления с более мягкими температурами.
Десятка стран выглядит так:
- Испания;
- Италия;
- Греция;
- Турция;
- Португалия;
- Франция;
- Черногория;
- Хорватия;
- Албания;
- Мальта.
10 лучших европейских стран для летнего отпуска в 2024 году / Фото Schengen.news
Хотя Испания, Италия, Греция, Турция и Португалия вошли в первую пятерку, страны с самыми низкими оценками в этом рейтинге являются такими:
- Лихтенштейн – 2,47 балла
- Швейцария – 2,48 балла
- Люксембург – 3,36
- Исландия – 3,46
- Андорра – 3,57