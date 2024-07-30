Іспанія набрала високі бали через свою популярність та пляжі. Оцінили також кухню, хорошу погоду та дружність людей. Які ще країни потрапили до рейтингу – читайте далі!

До слова Можна відпочити менш як за 100 євро: туристка назвала найдешевше місто Європи

10 найкращих країн для літнього відпочинку

Бехар Садіку, глобальний експерт з подорожей, заявив, що існують нові тенденції, пов'язані з поведінкою туристів у Європі, однією з головних з яких є занепокоєння зростанням вартості.

У постпандемічний час мандрівники дедалі більше дбають про свої фінанси, віддають перевагу витрачати менше та здійснювати дві поїздки на рік замість того, щоб витрачати більше в одному місці,

– каже він.

Садіку також зазначає, що цього літа мандрівники стають більш обережними щодо погодних умов і шукають напрямки з більш м'якими температурами.

Десятка країн виглядає так:

Іспанія; Італія; Греція; Туреччина; Португалія; ​​Франція; Чорногорія; ​​​Хорватія; ​​Албанія; Мальта.



10 найкращих європейських країн для літньої відпустки у 2024 році / Фото Schengen.news