Іспанія набрала високі бали через свою популярність та пляжі. Оцінили також кухню, хорошу погоду та дружність людей. Які ще країни потрапили до рейтингу – читайте далі!

До слова Можна відпочити менш як за 100 євро: туристка назвала найдешевше місто Європи

10 найкращих країн для літнього відпочинку

Бехар Садіку, глобальний експерт з подорожей, заявив, що існують нові тенденції, пов'язані з поведінкою туристів у Європі, однією з головних з яких є занепокоєння зростанням вартості.

У постпандемічний час мандрівники дедалі більше дбають про свої фінанси, віддають перевагу витрачати менше та здійснювати дві поїздки на рік замість того, щоб витрачати більше в одному місці,
– каже він.

Садіку також зазначає, що цього літа мандрівники стають більш обережними щодо погодних умов і шукають напрямки з більш м'якими температурами.

Десятка країн виглядає так:

  1. Іспанія;
  2. Італія;
  3. Греція;
  4. Туреччина;
  5. Португалія;
  6. ​​Франція;
  7. Чорногорія;
  8. ​​​Хорватія;
  9. ​​Албанія;
  10. Мальта.

10 найкращих європейських країн для літньої відпустки у 2024 році
10 найкращих європейських країн для літньої відпустки у 2024 році / Фото Schengen.news

Хоча Іспанія, Італія, Греція, Туреччина та Португалія увійшли до першої п'ятірки, країни з найнижчими оцінками в цьому рейтингу є такими:

  • Ліхтенштейн – 2,47 бала
  • Швейцарія – 2,48
  • Люксембург – 3,36
  • Ісландія – 3,46
  • Андорра – 3,57