Іспанія набрала високі бали через свою популярність та пляжі. Оцінили також кухню, хорошу погоду та дружність людей. Які ще країни потрапили до рейтингу – читайте далі!
До слова Можна відпочити менш як за 100 євро: туристка назвала найдешевше місто Європи
10 найкращих країн для літнього відпочинку
Бехар Садіку, глобальний експерт з подорожей, заявив, що існують нові тенденції, пов'язані з поведінкою туристів у Європі, однією з головних з яких є занепокоєння зростанням вартості.
У постпандемічний час мандрівники дедалі більше дбають про свої фінанси, віддають перевагу витрачати менше та здійснювати дві поїздки на рік замість того, щоб витрачати більше в одному місці,
– каже він.
Садіку також зазначає, що цього літа мандрівники стають більш обережними щодо погодних умов і шукають напрямки з більш м'якими температурами.
Десятка країн виглядає так:
- Іспанія;
- Італія;
- Греція;
- Туреччина;
- Португалія;
- Франція;
- Чорногорія;
- Хорватія;
- Албанія;
- Мальта.
10 найкращих європейських країн для літньої відпустки у 2024 році / Фото Schengen.news
Хоча Іспанія, Італія, Греція, Туреччина та Португалія увійшли до першої п'ятірки, країни з найнижчими оцінками в цьому рейтингу є такими:
- Ліхтенштейн – 2,47 бала
- Швейцарія – 2,48
- Люксембург – 3,36
- Ісландія – 3,46
- Андорра – 3,57