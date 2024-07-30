Испания набрала высокие баллы из-за своей популярности и пляжей. Оценили также кухню, хорошую погоду и дружественность людей. Какие еще страны попали в рейтинг – читайте дальше!

К слову Можно отдохнуть менее чем за 100 евро: туристка назвала самый дешевый город Европы

10 лучших стран для летнего отдыха

Бехар Садику, глобальный эксперт по путешествиям, заявил, что существуют новые тенденции, связанные с поведением туристов в Европе, одной из главных из которых является беспокойство ростом стоимости.

В постпандемическое время путешественники все больше заботятся о своих финансах, предпочитают тратить меньше и совершать две поездки в год вместо того, чтобы тратить больше в одном месте,
– говорит он.

Садику также отмечает, что этим летом путешественники становятся более осторожными относительно погодных условий и ищут направления с более мягкими температурами.

Десятка стран выглядит так:

  1. Испания;
  2. Италия;
  3. Греция;
  4. Турция;
  5. Португалия;
  6. Франция;
  7. Черногория;
  8. Хорватия;
  9. Албания;
  10. Мальта.

10 лучших европейских стран для летнего отпуска в 2024 году
10 лучших европейских стран для летнего отпуска в 2024 году / Фото Schengen.news

Хотя Испания, Италия, Греция, Турция и Португалия вошли в первую пятерку, страны с самыми низкими оценками в этом рейтинге являются такими:

  • Лихтенштейн – 2,47 балла
  • Швейцария – 2,48 балла
  • Люксембург – 3,36
  • Исландия – 3,46
  • Андорра – 3,57