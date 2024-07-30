Испания набрала высокие баллы из-за своей популярности и пляжей. Оценили также кухню, хорошую погоду и дружественность людей. Какие еще страны попали в рейтинг – читайте дальше!

К слову Можно отдохнуть менее чем за 100 евро: туристка назвала самый дешевый город Европы

10 лучших стран для летнего отдыха

Бехар Садику, глобальный эксперт по путешествиям, заявил, что существуют новые тенденции, связанные с поведением туристов в Европе, одной из главных из которых является беспокойство ростом стоимости.

В постпандемическое время путешественники все больше заботятся о своих финансах, предпочитают тратить меньше и совершать две поездки в год вместо того, чтобы тратить больше в одном месте,

– говорит он.

Садику также отмечает, что этим летом путешественники становятся более осторожными относительно погодных условий и ищут направления с более мягкими температурами.

Десятка стран выглядит так:

Испания; Италия; Греция; Турция; Португалия; Франция; Черногория; Хорватия; Албания; Мальта.



10 лучших европейских стран для летнего отпуска в 2024 году / Фото Schengen.news