Украинцы теперь могут получить паспортные услуги в Испании: открыт новый сервис

Украинцы, которые находятся в испанской Валенсии, теперь смогут оформить паспортные документы в новом подразделении Паспортного сервиса. Узнайте подробнее о графике работы и местонахождении нового пункта.

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Для улучшения условий жизни наших граждан Государственная миграционная служба Украины по сотрудничеству с МВД расширяет географию предоставления услуг ГП "Документ". В Валенсии в тестовом режиме приступают к работе специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса",

– говорится в сообщении.

Программные мобильно-технические комплексы расположены по адресу: территория Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46007.

На период работы в тестовом режиме обслуживание посетителей будет осуществляться с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 за "живой" очередью. Ожидается, что электронная очередь заработает в ближайшее время.

Какие услуги украинцы могут получить в Паспортном сервисе в Валенсии?

Благодаря сервису украинцы смогут оформить необходимые паспортные документы, что позволит получить финансовую и гуманитарную помощь, учиться в местных учебных заведениях и беспрепятственно пересекать границы других стран. В частности:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Также впоследствии будет доступна и услуга по обмену водительского удостоверения, о запуске которой будет сообщено дополнительно.

В каких городах и странах функционируют подразделения ГП "Документ"

Кроме Испании подразделения "Паспортного сервиса" уже доступны в:

четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав),

Турции (Стамбул),

Словакии (Братислава),

Чехии (Прага),

двух городах Германии (Кельн и Берлин).

Обратите внимание! После начала полномасштабной войны в Украине по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев более 170 тысяч украинских беженцев нашли свою временную защиту на территории Испании.