Украинцы теперь могут получить паспортные услуги в Испании: открыт новый сервис

28 апреля 2023, 12:41
Читати новину українською

Источник:

МВД Украины

В Испании в тестовом режиме заработал первый на территории страны украинский паспортный сервис. Так, Испания стала уже шестой страной, где работают подобные сервисы.

В Испании заработал украинский "Паспортный сервис"

Украинцы, которые находятся в испанской Валенсии, теперь смогут оформить паспортные документы в новом подразделении Паспортного сервиса. Узнайте подробнее о графике работы и местонахождении нового пункта.

Читайте также В Берлине продолжили работу центра для переселенцев: с чем связано такое решение

Для улучшения условий жизни наших граждан Государственная миграционная служба Украины по сотрудничеству с МВД расширяет географию предоставления услуг ГП "Документ". В Валенсии в тестовом режиме приступают к работе специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортного сервиса",
– говорится в сообщении.

Программные мобильно-технические комплексы расположены по адресу: территория Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46007.

На период работы в тестовом режиме обслуживание посетителей будет осуществляться с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 за "живой" очередью. Ожидается, что электронная очередь заработает в ближайшее время.

Какие услуги украинцы могут получить в Паспортном сервисе в Валенсии?

Благодаря сервису украинцы смогут оформить необходимые паспортные документы, что позволит получить финансовую и гуманитарную помощь, учиться в местных учебных заведениях и беспрепятственно пересекать границы других стран. В частности:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Также впоследствии будет доступна и услуга по обмену водительского удостоверения, о запуске которой будет сообщено дополнительно.

В каких городах и странах функционируют подразделения ГП "Документ"

Кроме Испании подразделения "Паспортного сервиса" уже доступны в:

  • четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав),
  • Турции (Стамбул),
  • Словакии (Братислава),
  • Чехии (Прага),
  • двух городах Германии (Кельн и Берлин).
Автор: Марта Касіянчук