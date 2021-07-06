В Исландии вводят 4-дневную рабочую неделю: преимущества для работников и предприятий

Тестирование четырехдневной рабочей недели в Исландии имели большой успех, и множество работников начали работать по сокращенному графику. Наемный персонал получал ту же зарплату за меньшее рабочее время в период между 2015 и 2019 годом.

Производительность труда оставалась неизменной, а в некоторых случаях даже повышалась. Подобную инициативу сейчас тестируют несколько предприятий в Испании и Новой Зеландии.

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Опыт Исландии

В Исландии к испытаниям сокращенной рабочей недели, проведенных городским советом Рейкьявика и национальным правительством, привлекли более 2 500 работников, что составляет около 1% трудоспособного населения страны.

Участие в тестовом режиме приняли дошкольные учебные заведения, офисы крупных компаний, предоставители социальных услуг и больницы. Множество из них перешли с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36 часов работы.

Испытания заставили профсоюзы пересмотреть схемы своей работы, и сейчас 86% рабочей силы страны или уже перешли на сокращенный график за ту же зарплату, или получат законодательное право на это в ближайшее время.

Сокращенная рабочая неделя введена в ряде исландских предприятий / Фото Pexels

Преимущества для работников и предприятий

Участники тестового режима рассказали, что испытывают меньший стресс и существенно снизился риск профессионального выгорания. Их здоровье, качество жизни и отношение к работе улучшились, и они смогли больше времени проводить с семьями и заниматься своими хобби.

Предприниматели, в свою очередь, сообщили, что существенно уменьшилась ротация кадров, потерь прибыли не зафиксировано, а эффективность работы сотрудников в некоторых случаях только повысилась.

Добавим, что в Великобритании также планируют ввести 4-дневный рабочий график, ведь согласно отчету исследовательских компаний, это поможет существенно уменьшить выбросы углерода в атмосферу.

Подобную инициативу будут тестировать в Великобритании / Фото Pexels