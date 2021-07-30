Ипотека в Польше больше не будет такой доступной: новые требования банков

В июле 2021 года польские банки изменили систему расчета кредитоспособности заемщиков. Теперь клиент должен предоставить доказательства, что сможет выплатить ипотеку в течение 25 лет.

Даже если соглашение с банком подписано на 30 лет, новое правило расчета все равно будет действовать. Изменение может существенно усложнить получение ипотеки, в частности для тех, кто не имеет высоких доходов.

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Ранее система расчета действовала по принципу проверки платежеспособности заемщика в соответствии со сроком действия ипотечного договора. То есть, если договоренность выплаты займа была на 10 или 30 лет, то финансовые возможности заемщиков рассчитывали именно по сумме ежемесячных взносов, разделенных на календарные месяцы общего срока.

Эксперты советуют тем, кто не успел подписать договор до начала действия нововведения, немедленно обратиться к своим финансовым консультантам, чтобы пересчитать собственную кредитоспособность.

Напомним, что недвижимость в Польше могут приобрести различные категории граждан Украины. Подробнее об этом рассказала эксперт Евгения Кубова в интервью редакции Закордон 24.