В Индии разрешили вакцинироваться против COVID-19 иностранцам: как это сделать

Правительство Индии разрешило иностранным гражданам, проживающим в стране, получить прививку против коронавируса. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном портале CoWin.

Для регистрации иностранцы, которые хотят получить вакцину, должны использовать свой паспорт для подтверждения личности. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения и семьи.

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Почему Индия разрешает вакцинироваться иностранцам

Значительное количество иностранных граждан проживает в Индии, особенно в мегаполисах. В этих регионах потенциал распространения COVID-19 высок из-за большой плотности населения. Чтобы предотвратить любую возможность такого случая, важно вакцинировать всех лиц,

– объяснили в министерстве.

Такая инициатива, по мнению властей, защитит не только иностранных граждан, проживающих в Индии. Это важно для общего снижения рисков распространения вируса.

После регистрации на портале CoWin человек получит указания, куда ему прийти, чтобы получить свою прививку.

Коронавирус в Индии