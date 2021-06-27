Планируется, что подобных отделений в Чехии будет всего 66. Боксы будут иметь различные размеры, поэтому у них поместится даже очень массивная мебель.

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О магазине

IKEA – первая сеть мебельных магазинов в Чехии, которая предлагает клиентам забрать в специальных автоматах разногабаритные товары. Боксы будут доступны для покупателей 24/7.

С 28 июня в Зличине будут работать всего 44 боксы. Позже в столице на Черном мосту появится 21 автомат самообслуживания, а в Брно – еще 45.

В Чехии появятся такие же автоматы IKEA, как и в Германии / Фото Nau

Как это будет работать

Чтобы забрать покупку в боксе, необходимо осуществить интернет-заказ с услугой "Klikni a vyzvedni". Услуга стоит 49 крон для товаров с минимальным весом до 15 килограммов, а с максимальным свыше 200 килограммов – 499 крон.

После того, как заказ доставят, покупатель получит СМС-сообщение с кодом, который необходимо ввести на экране автомата.

Если товар не помещается в один бокс, то мы разделим его на несколько. Тогда клиент получит, соответственно, несколько кодов, которые позволят забрать покупку полностью,

– комментируют в IKEA.

Покупатели, после доставки товара в автомат самообслуживания, должны забрать заказ в течение трех календарных дней.

Когда нужно забрать мебель / Фото Pexels

К слову, новые автоматы самообслуживания от IKEA – это реакция на рост спроса в области онлайн-заказов в период пандемии COVID-19. Часто сеть не справлялась с объемом запросов, а доставка товаров задерживалась.