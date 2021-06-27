Планується, що подібних відділень у Чехії буде всього 66. Бокси матимуть різні розміри, тому у них помістяться навіть дуже масивні меблі.

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Про магазин

IKEA – перша мережа меблевих магазинів у Чехії, яка пропонує клієнтам забрати у спеціальних автоматах різногабаритні товари. Бокси будуть доступними для покупців 24/7.

З 28 червня у Злічині працюватимуть всього 44 бокси. Згодом у столиці на Чорному мосту з'явиться 21 автомат самообслуговування, а у Брно – ще 45.

У Чехії з'являться такі ж автомати IKEA, як і у Німеччині / Фото Nau

Як це працюватиме

Щоб забрати покупку у боксі, необхідно здійснити інтернет-замовлення з послугою "Klikni a vyzvedni". Послуга коштує 49 крон для товарів з мінімальною вагою до 15 кілограмів, а з максимальною понад 200 кілограмів – 499 крон.

Після того, як замовлення доставлять, покупець отримає СМС-повідомлення з кодом, який необхідно ввести на екрані автомату.

Якщо товар не поміщається в один бокс, то ми розділимо його на кілька. Тоді клієнт отримає, відповідно, кілька кодів, які дозволять забрати покупку повністю,

– коментують в IKEA.

Покупці, після доставлення товару в автомат самообслуговування, повинні забрати замовлення протягом трьох календарних днів.

Коли потрібно забрати меблі / Фото Pexels

До слова, нові автомати самообслуговування від IKEA – це реакція на зростання попиту у галузі онлайн-замовлень у період пандемії COVID-19. Часто мережа не справлялась з об'ємом запитів, а доставлення товарів затримувалось.