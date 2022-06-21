Так, в воскресенье, 19 июня, ртутные столбики местами показывали +39°C . До такой температуры прогрелся воздух в поселке Ржеж (Rež), расположенном примерно в 20 километрах от Праги. Это стало рекордным показателем за всю историю Чехии.

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Жарко было и в самой Праге. Там термометры показывали +36,9°C. И это значение также побило предварительный температурный рекорд в столице Чехии от 19 июня 2013 года, когда синоптики намеряли +34,4°C.

А уже сегодня, 21 июня, в Праге будет несколько ниже температура воздуха. Метеорологи прогнозируют солнечную погоду, а воздух прогреется до +24°C.

К слову! Предыдущий температурный рекорд Чехии был установлен 19 июня 2019 года, когда столбики термометров остановились на отметке +38,9°C.