Так, у неділю, 19 червня, ртутні стовпчики подекуди показували +39°C. До такої температури прогрілося повітря у селищі Ржеж (Rež), що розташоване приблизно за 20 кілометрів від Праги. Це стало рекордним показником за всю історію Чехії.

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Спекотно було й в самій Празі. Там термометри показували +36,9°C. І це значення також побило попередній температурний рекорд в столиці Чехії від 19 червня 2013 року, коли синоптики наміряли +34,4°C.

А уже сьогодні, 21 червня, в Празі буде дещо нижча температура повітря. Метеорологи прогнозують сонячну погоду, а повітря прогріється максимум до +24°C.

До слова! Попередній температурний рекорд Чехії був встановлений 19 червня 2019 року, коли стовпчики термометрів зупинилися на позначці у +38,9°C.

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