Пересекать границу станет легче: єЧерга вскоре будет доступна всем

Летом украинцы смогут пересекать границу автобусами и легковушками без лишнего ожидания. В этом поможет новый государственный проект "єЧерга".

"єЧерга" вскоре будет доступна для всех

Записаться можно будет в "єЧерга" с июля – для автобусов, с августа – для легковых автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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При этом напомнили, что электронная очередь уже начала работать на границе с четырьмя соседними странами в рамках государственного сервиса "єЧерга" для грузовых автомобилей. Запись в "єЧерга" уже действует для грузовиков в 16 пунктах пропуска.