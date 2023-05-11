Пересекать границу станет легче: єЧерга вскоре будет доступна всем

11 мая 2023, 14:09
Читати новину українською

Источник:

МВД Украины

Летом украинцы смогут пересекать границу автобусами и легковушками без лишнего ожидания. В этом поможет новый государственный проект "єЧерга".

"єЧерга" вскоре будет доступна для всех

Записаться можно будет в "єЧерга" с июля –  для автобусов, с августа –  для легковых автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Читайте также Польская SKPL хочет выполнять железнодорожные рейсы из Варшавы в Украину

При этом напомнили, что электронная очередь уже начала работать на границе с четырьмя соседними странами в рамках государственного сервиса "єЧерга" для грузовых автомобилей. Запись в "єЧерга" уже действует для грузовиков в 16 пунктах пропуска.

Однако регистрация будет доступна и для других видов транспорта: с июля – для автобусов, с августа – для легковых автомобилей,
  сказано в сообщении.

Записаться в "єЧерга" можно на сайте или через мобильное приложение, а после этого необходимо приехать на пункт пропуска в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.

Где сегодня работает "єЧерга"

С 8 мая 2023 года электронная очередь на границе заработала на 16 пунктах пропуска в шести областях Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Одесской. Следовательно, уже сейчас украинские водители грузовиков уже могут стать в электронную очередь для выезда в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

По состоянию на данный момент проект "єЧерга" работает на следующих пунктах пропуска:

  • Ягодин – Дорогуск,
  • Устилуг – Зосин,
  • Краковец – Корчевая,
  • Рава-Русская – Позвоночное,
  • Шегини – Медика,
  • Нижанковичи – Мальховице,
  • Порубное – Сирет,
  • Мамалыга – Кривая,
  • Ужгород –   Вышнее Немецкое,
  • Чоп (Тиса) – Захонь,
  • Дьяково – Халмеу,
  • Рени – Джурджулешты,
  • Староказачье – Тудора,
  • Виноградовка – Вулканешты,
  • Орловка – Исакча, Могилев-Подольский – Отач.

Записаться в электронную очередь для пересечения грузовиков можно уже с 8 мая. В "єЧерга" записываются только ТС весом от 7,5 тонн.

Автор: Марта Касіянчук