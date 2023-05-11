"єЧерга" вскоре будет доступна для всех
Записаться можно будет в "єЧерга" с июля – для автобусов, с августа – для легковых автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
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При этом напомнили, что электронная очередь уже начала работать на границе с четырьмя соседними странами в рамках государственного сервиса "єЧерга" для грузовых автомобилей. Запись в "єЧерга" уже действует для грузовиков в 16 пунктах пропуска.
Однако регистрация будет доступна и для других видов транспорта: с июля – для автобусов, с августа – для легковых автомобилей,
– сказано в сообщении.
Записаться в "єЧерга" можно на сайте или через мобильное приложение, а после этого необходимо приехать на пункт пропуска в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.
Где сегодня работает "єЧерга"
С 8 мая 2023 года электронная очередь на границе заработала на 16 пунктах пропуска в шести областях Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Одесской. Следовательно, уже сейчас украинские водители грузовиков уже могут стать в электронную очередь для выезда в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
По состоянию на данный момент проект "єЧерга" работает на следующих пунктах пропуска:
- Ягодин – Дорогуск,
- Устилуг – Зосин,
- Краковец – Корчевая,
- Рава-Русская – Позвоночное,
- Шегини – Медика,
- Нижанковичи – Мальховице,
- Порубное – Сирет,
- Мамалыга – Кривая,
- Ужгород – Вышнее Немецкое,
- Чоп (Тиса) – Захонь,
- Дьяково – Халмеу,
- Рени – Джурджулешты,
- Староказачье – Тудора,
- Виноградовка – Вулканешты,
- Орловка – Исакча, Могилев-Подольский – Отач.
Записаться в электронную очередь для пересечения грузовиков можно уже с 8 мая. В "єЧерга" записываются только ТС весом от 7,5 тонн.