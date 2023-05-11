"єЧерга" невдовзі буде доступна для всіх

Записатися можна буде до "єЧерги" з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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При цьому нагадали, що електронна черга вже почала працювати на кордоні із чотирма сусідніми країнами в рамках державного сервісу "єЧерга" для вантажних автомобілів. Запис до "єЧерги" вже діє для вантажівок в 16 пунктах пропуску.

Однак реєстрація буде доступною і для інших видів транспорту: з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів,
сказано в повідомленні.

Записатися до "єЧерги" можна на сайті або через мобільний застосунок, а після цього необхідно приїхати на пункт пропуску в зазначений час, пройти перевірку та перетнути кордон.

Де сьогодні працює "єЧерга"

З 8 травня 2023 року електронна черга на кордоні запрацювала на 16 пунктах пропуску в шести областях України: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській. Відтак, вже зараз українські водії вантажівок вже можуть стати в електронну чергу для виїзду до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Станом на зараз проєкт "єЧерга" працює на наступних пунктах пропуску:

  • Ягодин – Дорогуськ,
  • Устилуг – Зосін,
  • Краковець – Корчова,
  • Рава-Руська – Хребенне,
  • Шегині – Медика,
  • Нижанковичі – Мальховіце,
  • Порубне – Сірет,
  • Мамалига – Крива,
  • Ужгород – Вишнє Німецьке,
  • Чоп (Тиса) – Захонь,
  • Дяково – Халмеу,
  • Рені – Джурджулешти,
  • Старокозаче – Тудора,
  • Виноградівка – Вулканешти,
  • Орлівка – Ісакча, Могилів-Подільський – Отач.

Записатися в електронну чергу для перетину вантажівками можна вже з 8 травня. В "єЧергу" записуються лише ТЗ вагою від 7,5 тонн.