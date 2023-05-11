"єЧерга" невдовзі буде доступна для всіх

Записатися можна буде до "єЧерги" з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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При цьому нагадали, що електронна черга вже почала працювати на кордоні із чотирма сусідніми країнами в рамках державного сервісу "єЧерга" для вантажних автомобілів. Запис до "єЧерги" вже діє для вантажівок в 16 пунктах пропуску.