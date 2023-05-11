"єЧерга" невдовзі буде доступна для всіх
Записатися можна буде до "єЧерги" з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Читайте також Польська SKPL хоче виконувати залізничні рейси з Варшави до України
При цьому нагадали, що електронна черга вже почала працювати на кордоні із чотирма сусідніми країнами в рамках державного сервісу "єЧерга" для вантажних автомобілів. Запис до "єЧерги" вже діє для вантажівок в 16 пунктах пропуску.
Однак реєстрація буде доступною і для інших видів транспорту: з липня – для автобусів, з серпня – для легкових автомобілів,
– сказано в повідомленні.
Записатися до "єЧерги" можна на сайті або через мобільний застосунок, а після цього необхідно приїхати на пункт пропуску в зазначений час, пройти перевірку та перетнути кордон.
Де сьогодні працює "єЧерга"
З 8 травня 2023 року електронна черга на кордоні запрацювала на 16 пунктах пропуску в шести областях України: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській. Відтак, вже зараз українські водії вантажівок вже можуть стати в електронну чергу для виїзду до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Станом на зараз проєкт "єЧерга" працює на наступних пунктах пропуску:
- Ягодин – Дорогуськ,
- Устилуг – Зосін,
- Краковець – Корчова,
- Рава-Руська – Хребенне,
- Шегині – Медика,
- Нижанковичі – Мальховіце,
- Порубне – Сірет,
- Мамалига – Крива,
- Ужгород – Вишнє Німецьке,
- Чоп (Тиса) – Захонь,
- Дяково – Халмеу,
- Рені – Джурджулешти,
- Старокозаче – Тудора,
- Виноградівка – Вулканешти,
- Орлівка – Ісакча, Могилів-Подільський – Отач.
Записатися в електронну чергу для перетину вантажівками можна вже з 8 травня. В "єЧергу" записуються лише ТЗ вагою від 7,5 тонн.