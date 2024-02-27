Французская компания собирается запустить круизы в Арктику на дирижаблях: потрясающие фото
Источник:Globetrender
Французская компания по экотуризму Grands Espaces планирует использовать дирижабли британского производства Airlander 10 для путешествий в Арктику с 2028 года. Правда, только через несколько лет.
Hybrid Air Vehicles и Grands Espaces договорились о бронировании самолетов, что позволит дирижаблю Airlander 10 отправляться в экспедиции в отдаленные регионы мира, в том числе в Арктику. Первые надеются получить в 2028 году.
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Французская компания запустит круизы в Арктику на дирижаблях
Обе компании заявляют, что они "разделяют видение устойчивого и увлекательного путешествия и переосмысления исследований без ущерба для окружающей среды".
Дирижабли позволят путешественникам добираться до отдаленных районов Арктики, куда сложно попасть на кораблях и лодках. К тому же это самый экологичный способ путешествовать практически без выбросов.
Французская компания собирается запустить круизы в Арктику на дирижаблях / Фото Grands Espace / Airlander
Клиенты Grands Espaces смогут отправиться в эксклюзивные путешествия, в том числе к впечатляющим природным местам, обеспечивая клиентам действительно захватывающие и интимные впечатления.
Airlander - это самолет, который открывает большие возможности для мира путешествий и туризма, предлагая больше услуг и новых впечатлений без негативного влияния на планету, который имеют старые самолеты,
– говорит Джордж Лэнд, исполнительный директор по продажам Hybrid Air Vehicles.
Поскольку производство начнется в этом году, Grands Espaces сможет предлагать клиентам новый Airlander 10 с 2028 года.
Амальфи будет иметь собственный аэропорт
Амальфи – легендарный итальянский курорт, который называют настоящим раем на Земле. Могучие горы, уютные пляжи, цитрусовые сады, старинная архитектура и фантастическая кухня привлекают туристов из разных уголков мира. В то же время, чтобы добраться до Амальфи, приходилось постараться.
Путешественникам сообщили радостную новость: курорт Амальфи в Италии будет иметь свой аэропорт. В последние годы количество туристов настолько возросло, что для них решили построить аэропорт. Замысел удалось реализовать довольно быстро. Путешественникам уже сообщили: аэропорт Салерно Коста д'Амальфи откроется для международных рейсов уже в 2024 году.