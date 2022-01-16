Мужчина "попробовал" поговорить с представителем службы. Однако оказалось, что причина звонка была отнюдь не серьезной.

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Детали инцидента

40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил по телефону 112 и хотел пообщаться с диспетчером. Вероятно, у него возникло непреодолимое желание поговорить на английском. Мужчина совершил несколько звонков за ночь, а затем заблокировал экстренный номер. Теперь за отчаянное стремление "практиковать" иностранный язык мужчина должен заплатить штраф в размере 1,5 тысячи злотых.

Ранее в одном из клубов Варшавы мужчина умудрился за вечер потратить 120 тысяч злотых. Это были фактически все его сбережения. Несчастный Петр не осознавал, на какие суммы совершаются транзакции, и не помнит, за что рассчитывался. Однако это далеко не первый случай. Посетители подобных заведений нередко жалуются, что с их счетов исчезают едва ли не все деньги.