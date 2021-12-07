Досадная ситуация случилась с Петром, который живет и работает в польской столице.

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Он рассказал, что в тот вечер вместе с друзьями гулял и выпивал. Когда компания проходила мимо go-go клуба, красивые девушки пригласили их внутрь.

Одна из них увидела, что мы немного выпили и спросила, не хотим ли мы продолжить этот приятный вечер. Она также гарантировала нам, что первый напиток будет бесплатным,

– вспомнил Петр.

По словам потерпевшего, это оказалось неправдой, потому что за него мужчине пришлось заплатить. Затем к ним подсели несколько девушек, а Петра пригласили в какой-то VIP зал. Что было дальше – мужчина не помнит. Потерпевший предполагает, что кто-то из девушек или работников заведения мог подсыпать какое-нибудь вещество ему в напиток.

"Подозреваю, что мне что-то подсыпали в напиток и я перестал понимать, что делаю. Мне подносили терминал, чтобы я вводил PIN. Какие там были суммы – я без понимания. Почти все деньги, которые были у меня на счету, исчезли. Осталось только 400 злотых", – прокомментировал Петр.

В клубе все отрицают

Клуб предоставил запись с видеокамер как доказательство, что Петра ни к чему не принуждали. В конце концов прокуратура отказалась возбуждать дело, а суд отклонил апелляцию.

Собранные доказательства, показания потерпевшего и его знакомого, видео с камер наблюдения и показания работников клуба не указывают на то, что было совершено преступление. И даже если в этой ситуации пострадавший находился в нетрезвом состоянии, он несет ответственность за свои действия,

– объяснила представительница Окружного суда в Варшаве.

Надежда умирает последней

Национальная прокуратура ведет расследование по нарушениям в go-go клубах по всей Польше. Потерпевший надеется, что после огласки его ситуации другие пострадавшие также откликнутся и вместе им удастся вернуть хотя бы часть денег.

Обратите внимание! Такой сценарий повторяется из года в год. Клиенты go-go клубов жалуются, что заплатили огромные суммы за напитки и выступления. Многие утверждают, что их буквально "обчистили".