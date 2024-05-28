В новом отчете, опубликованном Институтом исследований рынка труда и профессий (IAB), прогнозируется, что 55% трудоспособных беженцев может понадобиться до десяти лет для того, чтобы найти работу в Германии.

Читайте также В Германии дефицит кадров: какие рабочие места больше всего нуждаются в специалистах

Сколько украинцев найдут работу в Германии через 5 лет

В недавнем исследовании, проведенном IAB, прогнозируется, что средний уровень занятости украинских беженцев в Германии составит 45% через пять лет и 55% через десять лет проживания в стране.

Фактором, что способствует низкому уровню выхода на рынок труда, является значительное количество женщин, которые являются одинокими родителями и отвечают за уход за детьми. Также некоторые беженцы сталкиваются с проблемами со здоровьем, которые препятствуют их трудоустройству.

С другой стороны, украинцы имеют высокий уровень образования и профессиональной подготовки, а также пытаются выучить местный язык, что, как ожидается, ускорит их интеграцию в рабочую силу.

По данным немецкого правительства, в феврале 2024 года в Германии были трудоустроены 21% трудоспособных (15 – 65 лет) украинских беженцев. Около 119 тысяч имели работу при условии уплаты взносов социального страхования, а 37 тысяч имели мини-работу (частичная занятость). Еще многие проходят подготовку на интеграционных и языковых курсах.

Школьное, профессионально-техническое или высшее образование получают 59 000 граждан Украины. Отмечается, что они также будут доступны для немецкого рынка труда.

Германия хочет замедлить поток украинских беженцев

Федеральное министерство внутренних дел Германии объявило о планах ввести стандартизированную систему приема украинских беженцев в Европейский Союз. Германия принимает в 20 раз большее количество украинцев по сравнению с Францией.

В ответ на беспокойство относительно наплыва беженцев, которые ищут защиты в других европейских странах, немецкие чиновники предлагают новую систему распределения новоприбывших украинцев среди стран ЕС.