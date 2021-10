Hit, beat, kick: в чем разница между этими английскими словами

Английские слова hit, beat, kick означают бить, ударять. Однако есть большая разница в их использовании. Объясняем, когда целесообразно употребить тот или иной термин.

Неуместное использование слов может привести к недоразумению между собеседниками. Поэтому даже на незначительные отличия между вроде бы синонимами стоит обратить внимание.

Интересно Кому мигранты доверяют свои деньги: интервью с работником службы поддержки сервиса переводов

Примеры использования hit, beat, kick

Hit принято употреблять, когда речь идет о резком и быстром ударе. Как правило, это одноразовый удар.

Пример: She hit her thumb with the hammer. – Она ударила молотком палец.

Слово hit используют для описания быстрого удара / Фото Unsplash

Для сравнения, to beat означает многократные удары, которые наносились в течение определенного промежутка времени. То есть, описывает продолжительное действие.

Пример: He was beating his dog with a stick. Это было очень круто. – Он бил свою собаку палкой. Это было очень жестоко.

Кроме того, существует устойчивое выражение to beat a record, что означает бить рекорд.

Пример: She has beaten her own record of three minutes ten seconds. – Она побила собственный рекорд – три минуты десять секунд.

To beat означает бить / Фото Unsplash

To kick значит ударять ногой, копать. Чаще всего слово употребляется для определения спортивных событий (например, футбола).

Пример: I kicked the ball as hard as I could. – Я ударил по мячу как можно сильнее.

To kick означает ударять ногой, копать / Фото Unsplash

Также узнайте, как выучить иностранный язык без потери мотивации. Эксперт дал действенные советы.