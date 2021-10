Hit, beat, kick: у чому різниця між цими англійськими словами

Англійські слова hit, beat, kick означають бити, вдаряти. Проте, є велика різниця у їхньому використанні. Пояснюємо, коли доцільно вжити той чи інший термін.

Недоречне використання слів може спричинити непорозуміння між співрозмовниками. Тому навіть на незначні відмінності між начебто синонімами варто звернути увагу.

Приклади використання hit, beat, kick

Hit заведено вживати, коли йдеться про різкий та швидкий удар. Як правило, це одноразовий удар.

Приклад: She hit her thumb with the hammer. – Вона вдарила молотком пальця.

Слово hit вживають для опису швидкого удару / Фото Unsplash

Для порівняння, to beat означає багаторазові удари, які наносилися протягом певного проміжку часу. Тобто, описує тривалу дію.

Приклад: He was beating his dog with a stick. It was very cruel. – Він бив свою собаку палицею. Це було дуже жорстоко.

Крім того, існує сталий вислів to beat a record, що означає бити рекорд.

Приклад: She has beaten her own record of three minutes ten seconds. – Вона побила власний рекорд – три хвилини десять секунд.

To beat означає бити / Фото Unsplash

To kick має значення вдаряти ногою, копати. Найчастіше слово вживається для означення спортивних подій (наприклад, футболу).

Приклад: I kicked the ball as hard as I could. – Я ударив по м'ячу якомога сильніше.

To kick означає вдаряти ногою, копати / Фото Unsplash

