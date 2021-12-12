В Греции прошла выставка украинских рождественских украшений, созданных во львовской мастерской
Источник:Посольство Украины в Греции
По случаю приближающегося праздника Рождества в Афинах открыли выставку елочных украшений, произведенных во львовской мастерской Святого Николая. Событие произошло в помещении Всегреческого союза писателей.
Выставку открыли 4 декабря. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Греции.
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Подробнее о выставке украинских рождественских украшений в Афинах
В посольстве отметили, что в канун Рождества украинские мастера изготавливают тысячи аутентичных рождественских украшений. Изделия отправляют в разные страны мира. Такие оригинальные подарки интересуют как детей, так и взрослых.
Около сотни таких рождественских украшений были представлены для украинцев Греции, а также для греческих детей, чтобы подарить им часть Рождества! Каждая игрушка – это высококачественное произведение искусства, которое показывает украинскую традицию и народные обычаи,
– отметили в посольстве.
Рождественские украшения украинских мастериц представили в Афинах при содействии:
- Посольства Украины в Греческой Республике;
- Львовской облгосадминистрации;
- Общества украинской диаспоры "Украинско-греческое мнение".
В Афинах продемонстрировали украинские рождественские украшения ручной работы / Фото Посольство Украины в Греции
В Афинах открыли выставку елочных украшений, произведенных во львовской мастерской / Фото Посольство Украины в Греции