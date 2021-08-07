Как говорить в Польше вежливо: языковые правила, на которые следует обратить внимание

Польский язык, естественно, имеет свои особенности. К некоторым украинцам привыкнуть довольно сложно. Рассказываем, как обращаться на польском, чтобы производить впечатление вежливого человека.

Так называемых правил этикета польского языка много. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные из них.

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Нюансы польского языка, которые стоит запомнить

При обращении к полякам нужно использовать слова pan или pani и сказать о человеке в третьем лице. Так, фразу "Вы выпьете чаю?" нужно мысленно заменить на "Господин (госпожа) выпьет чаю?". На польском это звучит так: "Czy pan (pani) napije się herbaty?".

При обращении к молодому человеку не стоит говорить слова женщина, девушка, мужчина. Лучше использовать proszę pana или proszę pani.

Осторожными надо быть при общении с католическими священниками. Во время беседы со священнослужителем вместо pan надо употреблять слово ksiądz. В таком случае, если человек захочет предложить священнику чая, то должен спросить так: "Czy ksiądz napije się herbaty?".

В разговоре с людьми определенного статуса необходимо использовать специальные формы обращения. Например: panie profesorze, panie doktorze, panie dyrektorze (для мужчин) и pani profesor, pani doktor, pani dyrektor (для женщин).

Форму wy в Польше используют только при обращении к группе людей, причем неформально. Слова вроде dajcie (дайте), siadajcie (садитесь) говорят только тогда, когда апеллируют к группе из нескольких человек.

Также в польском языке есть звательный падеж. Так, к человеку с именем Piotr обращаются Piotrze. То же самое и с другими именами: Ania – Aniu, Maciek – Maćku, Marta – Marto и так далее.