Готовится к встрече с родными: 104-летняя украинка вакцинировалась для поездки в Польшу

104-летняя София Цуркан из Одессы недавно получила первую дозу вакцины против коронавируса. Женщина стала самой старшей жительницей города, сделавшей прививку. Как выяснилось потом, на такой шаг одесситка решилась ради поездки за границу.

Софии Людвиговне ввели препарат Pfizer. Чувствует себя женщина хорошо и готовится к близкому путешествию.

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Скоро в Польшу

Дочь самой старшей вакцинированной в Одессе рассказала, что к Софии Цуркан врач с медсестрой приехали с вакциной домой. Прививаться именно препаратом Pfizer пожилой женщине посоветовали медики. До этого прививки той же вакциной сделали родные Софии Цуркан.

В прессслужбе Миграционной службы Одесской области дополнили, что у Софии Цуркан "проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за рубежом". Для этого женщине недавно оформили загранпаспорт.

В сюжете ТСН сама героиня рассказа призналась, что собирается ехать в Польшу. Женщина хочет увидеться с дочерьми, которым 82 и 75 лет, двумя внуками и пятью правнуками. Все сейчас проживают в Варшаве. Также София Цуркан отметила, что является полькой по национальности и училась в польской школе.

104-летняя одесситка после вакцинации собирается ехать в Польшу / Фото фейсбук Миграционной службы Одесской области

Вакцинация в Украине и Польше