Мужчина бесплатно провел 603 ночи в пятизвездочном индийском отеле: как ему это удалось

Гость поселился в роскошной гостинице "Roseate House" в Дели всего на одну ночь, но пробыл там более 600 суток. И не заплатил ни рупии.

Теперь это необычное мошенничество расследует индийская полиция. Анкуш Дутта – гость отеля "Roseate House" – должен был выехать из номера после одной ночи. Но он, очевидно, сговорился с персоналом и остался там жить надолго.

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Гостиничный сговор

Эта история случилась раньше, но индийская пресса узнала о ней только сейчас. Дело в том, что гостиница обнаружила эту фальсификацию и инициировала расследование. Ведь к мошеннической схеме причастны и работники "Roseate House".

Мужчина по имени Анкуш Дутта забронировал комнату на ночь в пятизвездочном отеле еще в мае 2019 года. Но покинул его только в январе 2022-го. И оставил после себя неуплаченный счет на сумму более 5 миллионов рупий (70 000 долларов). Кстати, за первую и единственную честно забронированную ночь он также не заплатил.

Руководители пятизвездочного отеля в Дели подали в полицию жалобу на своих же сотрудников за сговор с мошенником. Они подозревают: Анкуш Дутта подкупил персонал, чтобы они подделали чеки.

Счета были сфальсифицированы, чтобы скрыть фактические неуплаченные взносы,

— говорится в заявлении полиции.

В отеле действует правило: если гость должен более 50 000 рупий, персонал должен сообщить об этом своему руководству. А также попросить гостя оплатить счет. Этого сделано не было, поэтому полиция подозревает, что работники "Roseate House" покрывали мошенника за взятки. Расследование продолжается.

– высококлассная современная гостиница в Дели на 216 номеров. Была открыта в 2016 году. В отеле есть несколько ресторанов, роскошный спа-центр и коворкинг. Цены за номер в "Roseate House" стартуют с 8 500 рупий за ночь (более 100 долларов).