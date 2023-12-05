Организаторы премии подчеркнули, что город показывает пример доступности в городской инфраструктуре и транспорте.

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Город, который заботится обо всех жителях

Например, все городские автобусы и каждая станция трамвайной сети полностью подстроены под людей с инвалидностью. В центре города установлены акустические светофоры и специальное тактильное покрытие, чтобы люди с нарушениями зрения могли ориентироваться.

В 2021 году в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна начало работать мобильное приложение Orange Point, где можно найти инклюзивные предложения. Программа помогает найти сурдопереводчиков, шумопоглощающие системы, материалы, доступные для чтения шрифтом Брайля и людей, которые могут помочь.

Также испанский город отметили за создание совета по вопросам инвалидности и назначение отдельного омбудсмена. Совет учитывает мнение людей с инвалидностью при принятии решений, а омбудсмен дает советы городским властям по поводу безбарьерности.

Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна находится на Тенерифе. Он второй по численности населения город на острове и третий во всем Канарском архипелаге. Город считается "культурной столицей" Канарских островов.

Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна на острове Тенерифе / Фото Unsplash

Наградой Access City Award 2024 также отметили польский город Лодзь и французский город Сен-Кантен. А особые награды получили немецкий Тюбинген и ирландское графство Южный Дублин.

В Евросоюзе около 87 миллионов человек с инвалидностью. Награду Access City Award вручают с 2010 городам, для которых безбарьерность является приоритетом. В прошлом году награду за доступность получил шведский город Шеллефтео, а в 2022 году победил Люксембург.

Еврокомиссия выбрала столицу "умного" туризма

Новой столицей "умного" туризма в 2024 году стал ирландский Дублин. Город наградили за устойчивое развитие цифровизации, доступность и сохранение культурного наследия. А итальянский Гроссето признали пионером европейского "зеленого" туризма.

Эти два европейских города отобрали среди 40 направлений в 21 стране. "Умный" туризм – это инициатива Еврокомиссии, которая финансируется в рамках программы COSME. Его главная цель – сделать туристический сектор более инновационным, чтобы путешественники могли получать более эффективные, персонализированные и приятные впечатления.

Столицы "умного" туризма в Европе выбирают с 2019 года. В предыдущие годы ими становились Лион, Хельсинки, Малага, Гетеборг и другие города.