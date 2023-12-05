Організатори премії наголосили, що місто показує приклад доступності в міській інфраструктурі та транспорті.

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Місто, яке дбає про всіх жителів

Наприклад, усі міські автобуси й кожна станція трамвайної мережі є повністю підлаштованими під людей з інвалідністю. У центрі міста встановлені акустичні світлофори й спеціальне тактильне покриття, щоб люди з порушеннями зору могли орієнтуватися.

У 2021 році в Сан-Крістобаль-де-Ла-Лагуна почав працювати мобільний застосунок Orange Point, де можна знайти інклюзивні пропозиції. Програма допомагає відшукати сурдоперекладачів, шумопоглинальні системи, матеріали, доступні для читання шрифтом Брайля та людей, які можуть допомогти.

Також іспанське місто відзначили за створення ради з питань інвалідності й призначення окремого омбудсмена. Рада враховує думку людей з інвалідністю під час ухвалення рішень, а омбудсмен дає поради міській владі з приводу безбар'єрності.

Сан-Крістобаль-де-Ла-Лагуна знаходиться на Тенерифе. Воно друге за чисельністю населення місто на острові й третє в усьому Канарському архіпелазі. Місто вважається "‎культурною столицею" Канарських островів.

Сан-Крістобаль-де-Ла-Лагуна на острові Тенерифе / Фото Unsplash

Нагородою Access City Award 2024 також відзначили польське місто Лодзь та французьке місто Сен-Кантен. А особливі відзнаки отримали німецький Тюбінген та ірландське графство Південний Дублін.

У Євросоюзі близько 87 мільйонів людей мають інвалідність. Нагороду Access City Award вручають з 2010 року містам, для яких безбар'єрність є пріоритетом. Торік нагороду за доступність отримало шведське місто Шеллефтео, а у 2022 переміг Люксембург.

Єврокомісія обрала столицю "‎розумного" туризму

Новою столицею "‎розумного" туризму на 2024 рік став ірландський Дублін. Місто нагородили за сталий розвиток цифровізації, доступність та збереження культурної спадщини. А італійське Гроссето визнали піонером європейського "‎зеленого" туризму.

Ці два європейські міста відібрали серед 40 напрямків у 21 країні. "‎Розумний" туризм – це ініціатива Єврокомісії, яка фінансується в рамках програми COSME. Його головна мета — зробити туристичний сектор більш інноваційним, щоб мандрівники могли отримувати більш ефективні, персоналізовані та приємні враження.

Столиці "розумного" туризму в Європі обирають із 2019 року. У попередні роки ними ставали Ліон, Гельсінкі, Малага, Гетеборг та інші міста.