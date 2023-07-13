Испания страдает от глобального потепления сильнее других стран

Новый отчет Greenpeace показывает, что Испания уже ощущает серьезные последствия изменения климата. На каждый градус глобального потепления климат страны греется на 1,5 градуса по Цельсию.

Испания сильнее других стран страдает глобальным потеплением

По данным отчета, Испания сильнее всего в мире страдает глобальным потеплением. И даже понижение выбросов не может исправить.

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Температура в Испании растет в полтора раза быстрее, чем в других странах. По прогнозам, в ближайшие 20 лет она поднимется на 2 градуса, а к концу XXI века – на 4. Это вдвое выше показателей, на которые ориентируются ученые.

Средиземное море тоже нагревается. Ожидается, что к 2100 году температура поверхности повысится на 1,8 – 3,6 градуса.

Прогнозы показывают, что если Испания не сократит существенно выбросы, которые приводят к глобальному потеплению, страна станет горячей, сухой, засушливой и легковоспламеняющейся.

– говорит Мария Хосе Кабальеро, руководитель отдела быстрого реагирования Гринпис Испании.

То есть будет больше наводнений и пожаров высокой интенсивности, а также последствий повышения уровня моря. Данные в отчете показывают необходимость сокращения выбросов и преодоления климатического кризиса путем принятия амбициозных мер, которые должны принять на себя обязательства все политические партии».

В 2015 году ЕС и другие страны подписали Парижское соглашение, в котором утвердили план сокращения выбросов парниковых газов. По ним, к 2050-му, уровень последних должен снизиться настолько, чтобы они могли полностью поглощаться природой.

Как изменение климата оказывает влияние на людей в Испании?

Экстремальные температуры уже влияют на людей в Испании. В 2022 году, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, тепловой стресс вызвал более 4 000 смертей в стране.

Испания сильнее других стран страдает глобальным потеплением / Фото UnSplash

Поскольку изменение климата приносит больше тепловых волн и чрезвычайно жарких и влажных дней, риск смерти гипертермии также значительно возрастет. Показатели смертности выше во время волн жары, которые продолжаются более двух дней, и особенно угрожают уязвимые группы, такие как младенцы и пожилые люди.

Если Европа достигнет потепления на 3 градуса, количество людей с высоким риском смерти от жаркой погоды вырастет в три раза по сравнению с ограничением в Парижском соглашении в 1,5 градуса.

Это тоже не только здоровье. Высокие температуры делают невозможным работу в самое жаркое время дня.