Более 14 000 хористов феерически исполнили украинский гимн в Риге. Фестиваль песни и танца является самым массовым в Латвии и проводится раз в пять лет.

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Поддержка со сцены

Сила тысяч голосов Латвии в словах украинского гимна! Слава Украине!

– написал в твиттере спикер латвийского парламента Эдвардс Смилтенс.

Видео поразительного выступления опубликовали в Министерстве иностранных дел страны.

Тысячи людей поют гимн Украины: смотреть видео

В этом году Фестиваль песни и танца в Риге пройдет с 30 июня по 9 июля. Здесь выступят более 40 000 участников, а полмиллиона зрителей смогут увидеть это вживую. Этот фестиваль очень важен для общественной и культурной жизни Латвии. В 2003 году Фестиваль песни и танца был внесен ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества.

Помощь Латвии

В начале 2023 года в Латвии было зарегистрировано более 35 000 украинских беженцев. В мае страна продлила финансовые выплаты украинцам до конца года.

Закон о поддержке гражданских жителей Украины предусматривает, что украинские беженцы по прибытии в Латвию получают бесплатное жилье сроком до 120 дней, а латвийские физические и юридические лица могут получать компенсацию за размещение украинцев.

Также граждане Украины в Риге могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Льготный проезд будет действовать в трамваях, троллейбусах и автобусах до конца текущего года.