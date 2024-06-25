Германия сделала очень важное заявление относительно безработных украинцев

В немецком правительстве отвергли идею депортации из страны нетрудоустроенных украинских переселенцев. Ранее немецкие депутаты от правящей коалиции христианских демократов призвали правительство прекратить выплаты безработным украинским беженцам.

Германия не будет выгонять из страны безработных украинцев

Представитель Министерства иностранных дел Германии отметил, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине и пытается уничтожить всю инфраструктуру на западе государства.

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Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место,

– подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее депутат от оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" Александр Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. По его словам, украинцы или должны найти работу, или же переселиться в "безопасные районы запада Украины".

С 1 января 2024 года размер пособия безработным украинцам составляет 563 евро в месяц. Партия заявила, что беженцы не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу. Также некоторые главы МВД различных федеральных земель назвали Bürgergeld "фундаментальной ошибкой", потому что они не стимулируют украинцев трудоустраиваться.

В Министерстве труда отмечали, что с помощью центров занятости можно было бы быстрее принять меры для интеграции беженцев на рынок труда. Сейчас в Германии примерно 1,1 миллиона беженцев из Украины.

В Германии захотели отменить помощь украинцам

Страна после 24 февраля 2022 года все время помогала украинцам. Однако, сейчас некоторые политики призвали отменить стандартную помощь по безработице для беженцев. Бижан Джир-Сарай – генеральный секретарь Свободной демократической партии – заявил, что "новоприбывшие беженцы из Украины в будущем больше не должны получать". Это якобы должно стимулировать украинцев искать работу на территории страны.

Между тем в правительстве Германии уже отреагировали. Там отметили, что не собираются ограничивать выплаты для украинцев, которые спасаются от войны на территории страны.