В Германии повысят выплаты для беженцев из Украины: когда и на сколько

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть Украину и искать безопасное убежище в других уголках мира. Одним из таких является Германия.

Страна предоставила убежище тысячам беженцев из Украины и предложила разнообразную помощь, в том числе и финансовую. А с 2023 года решила повысить выплаты.

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Согласно проекту федерального министра труда Хубертуса Хайля, с 1 января 2023 года ставки выплат Hartz IV следует откорректировать в связи с инфляцией.

Так, планируется, что с 2023 года украинцы в Германии, нуждающиеся в финансовой помощи, будут получать примерно на 50 евро больше.

Как изменятся выплаты

Больше всего выплаты возрастут для одиноких взрослых или родителей-одиночек – им прибавят 53 евро, а размер выплат увеличится до 502 евро (сейчас 449 евро).

В других категориях социально незащищенных людей выплаты изменятся так:

совершеннолетние граждане – 451 евро (сейчас 404 евро);

дети от 14 до 17 лет – 420 евро (сейчас 376 евро);

дети от 6 до 13 лет – 348 евро (сейчас 311 евро);

дети до 5 лет – 318 евро (сейчас 285 евро).

Германия приостанавливает прием беженцев из Украины в большинстве регионов

Власти Германии сообщили, что определенные регионы временно не будут принимать украинцев, которые едут в страну в поиске убежища от войны. 12 из 16 федеральных земель Германии объявили о приостановлении приема новых беженцев из Украины.

При этом, по словам германских чиновников, в стране все же остаются большие земли, которые продолжают принимать украинцев.