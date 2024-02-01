Авиакомпании бьют тревогу: в одной из стран Европы останавливается воздушное движение
Источник:Евроньюс
Работники службы безопасности аэропортов в Германии объявили, что 1 февраля проведут масштабную забастовку. Ее цель – повышение зарплат на 2,8 евро в час.
Сфера должна оставаться материально привлекательной
Ожидается, что участие в забастовке примут более 25 тысяч человек. Они отмечают: работа сил безопасности в авиации должна оставаться материально привлекательной. Безопасность в воздушном пространстве – стоит дорого, однако без нее не обойтись.
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Местные СМИ отмечают, что уже сейчас Германия испытывает дефицит квалифицированных работников, которые готовы выходить в смены в выходные и праздники. Со временем ситуация будет только усложняться.
Сейчас работники сферы безопасности требуют:
- увеличения зарплаты на 2,8 евро в час;
- увеличение бонусов;
- оплату за сверхурочные часы.
Как забастовка повлияет на жизнь страны
Приоритетной обязанностью работников службы безопасности является проверка персонала и пассажиров. Забастовка фактически остановит работу аэропортов. В частности, уже отменили ряд рейсов из Берлина, Франкфурта и Гамбурга.
- Lufthansa призывает путешественников остаться сегодня, 1 февраля, дома. Уже сообщили, что клиенты смогут бесплатно перебронировать билеты.
- В Austrian Airlines предупредили, что рейсы могут задерживаться. Людей просят следить за информацией на официальном сайте авиакомпании.
- В Eurowings пассажирам предлагают воспользоваться железнодорожным транспортом или дождаться альтернативных рейсов.
В Финляндии отменяют более 550 авиарейсов
Ранее стало известно, что в Финляндии из-за забастовки 1 – 2 февраля пришлось отменить более 550 рейсов. Это произошло на фоне обновленной реформы рынка труда. Она предусматривает сокращение пособия по безработице. Между тем местное население выступает против.
К забастовке присоединились работники из разных отраслей.