Где в Варшаве можно бесплатно взять или оставить еду: список точек

В польской столице уже 6 лет работают этакие "закусочные", где каждый может взять безвозмездно необходимые продукты или же оставить еду для других. О принципе работы и местоположении точек – читайте дальше.

Люди ежедневно по всей планете тоннами выбрасывают продукты, которые не успели съесть и так испортились в холодильнике. Этот показатель отходов пищи в Польше достигает около 5 – 9 миллионов тонн в год.

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Чтобы употреблять пищу сознательно, в Варшаве еще в 2016 году запустили проект Jadłodzielni – сеть специальных холодильников или шкафов, где местные жители могут оставлять продукты, которые не успеют использовать на своей кухне. Кроме этого, из таких "закусочных" каждый совершенно бесплатно может взять необходимые продукты.

Условия использования Jadłodzielni просты:

Еда должна быть в чистой и плотно закрытой упаковке.

Товар с пометкой "пригоден к" может быть с минимальным просроченным сроком годности.

На упаковке с любой готовой едой следует указать состав блюда и дату приготовления.

Запрещается оставлять испорченные продукты, сырое мясо, блюда с сырыми яйцами или непастеризованным молоком.



Карта с локациями Jadłodzielni / Фото warszawa19115

Список точек Jadłodzielni и их график работы

Bemowo

Локация: Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44.

График работы: понедельник – пятница: 8:00 – 18:00.

Białołęka

Локация: Ryneczek Poraje, ул. Porajów 1.

График работы: круглосуточно.

Ochota

Местонахождение: OCH Dzielnia, ул. Powstańców Wielkopolskich 17.

График работы: круглосуточно.

Rembertów

Местонахождение: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10.

График работы: круглосуточно.

Wesoła

Местонахождение: Przedszkole Domek Wesoła, на tyłach przedszkola, ul. Orzechowa.

График работы: круглосуточно.

Żoliborz

Местонахождение: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8.

График работы: круглосуточно.

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