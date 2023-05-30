Бесплатная юридическая помощь для украинцев в Польше: где получить

Получить такую ​​помощь можно в следующих организациях:

Координационный Центр Юридической помощи

Адрес: ul. Towarowa 25A, 00-869 Warszawa.

Контакты: +48 800 088 544, prawnicy.ukrainie@kirp.pl. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

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Центр оказывает бесплатную юридическую помощь лицам, вынужденным покинуть свои страны и искать защиты в Польше из-за войн и преследований.

Фонд справедливости при Министерстве юстиции Польши

Адрес: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.

Контакты: +48 222 309 900, funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.

Оказывает неотложную и бесплатную помощь жертвам преступлений, свидетелям и их родственникам, в частности, жертвам вооруженной агрессии в Украине. Консультации предоставляются круглосуточно на английском и украинском языках.

Пункты помощи для соискателей убежища

Здесь предоставляется бесплатная юридическая, психологическая и медицинская помощь. Доступная по ссылке поисковая система позволит выбрать ближайший к вам пункт.

Юристы для Украины

Фейсбук-группа объединяет граждан Украины, нуждающихся в юридической помощи, и польских юристов, готовых предоставить ее бесплатно.

Где украинцам получить бесплатную юридическую помощь в Польше / Фото UnSplash

Юридический портал для соискателей убежища из Украины

Здесь украинцы могут получить информацию о самых распространенных вопросах: пересечении границы, легализации пребывания, законодательных изменений, касающихся украинцев и их пребывания в Польше.

В настоящее время в Польше насчитывается более 1500 пунктов юридической помощи. Обратиться туда могут как граждане Польши, так и проживающие на территории страны иностранцы. Выбрать пункт в нужном месте можно по ссылке.

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