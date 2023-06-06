Жемчужины Польши: 5 мест, которые следует посетить в июне

Июнь – идеальный месяц, чтобы отдохнуть на свежем воздухе и восстановить силы. У Польши есть немало хороших мест, чтобы провести время на природе. К тому же, в июне у поляков дополнительный выходной – праздник Божьего Тела, который выпадает на 8 число.

Привлекательные места для отдыха в Польше расположены далеко от шумных центров городов. Благодаря этому можно будет полностью восстановить силы и насладиться потеплением. Расскажем о самых интересных из них.

Читайте также: Выступления украинских артистов в Европе: на какие концерты следует сходить летом

ТОП-5 мест Польши для отдыха в июне

Мазуры

Мазуры – живописное место для любителей природы и искателей приключений. Регион может похвастаться чистыми озерами, потрясающими ландшафтами и свежим воздухом. Это идеальное место для активного отдыха. В Мазурах можно попробовать каякинг, парусный спорт и даже водные велосипеды. А вечером – отдохнуть на берегу озера у костра.

Польские Мазуры с высоты / Фото National Geographic

Балтийское море

Балтийское море стало очень популярным местом для отдыха в Польше. И не удивительно: регион радует ухоженными пляжами, свежими морепродуктами и живописными тропинками для прогулок. Многие пляжи на Балтийском море получили "голубой флаг", это означает, что вода здесь очень чистая. Среди самых популярных мест для посещения Сопот, Гданьск и Колобжег.

Активный отдых на Балтийском море / Фото Unsplash

Карконоши

Горы Карконоши предлагают прекрасные виды и туристические тропы. Это место отлично подойдет для любителей приключений. Здесь множество пешеходных и велосипедных маршрутов. Жемчужиной гор является вершина Снежка – отсюда открывается чудесная панорама на окраины.

У подножия Снежки / Фото Pexels

Бещады

Бещады – это спокойный отдых среди гор и лесов. Окунитесь в красоту этой дикой местности и насладитесь тишиной. Для любителей активного отдыха отели предлагают прокат горных велосипедов и альпинистского снаряжения.

Горные туристические тропы / Фото Pexels

Татры

Татры, самый высокий горный хребет Польши, стали главным местом для скалолазов, любителей гор и тех, кто ищет красивые пейзажи. Если вы готовы к горной прогулке, можно арендовать альпинистское снаряжение и пройти один из многочисленных туристических маршрутов. Обязательно посетите Морске-Око – невероятное горное озеро.

Живописное озеро в Татрах / Фото Unsplash