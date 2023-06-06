Привлекательные места для отдыха в Польше расположены далеко от шумных центров городов. Благодаря этому можно будет полностью восстановить силы и насладиться потеплением. Расскажем о самых интересных из них.
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Мазуры
Мазуры – живописное место для любителей природы и искателей приключений. Регион может похвастаться чистыми озерами, потрясающими ландшафтами и свежим воздухом. Это идеальное место для активного отдыха. В Мазурах можно попробовать каякинг, парусный спорт и даже водные велосипеды. А вечером – отдохнуть на берегу озера у костра.
Польские Мазуры с высоты / Фото National Geographic
Балтийское море
Балтийское море стало очень популярным местом для отдыха в Польше. И не удивительно: регион радует ухоженными пляжами, свежими морепродуктами и живописными тропинками для прогулок. Многие пляжи на Балтийском море получили "голубой флаг", это означает, что вода здесь очень чистая. Среди самых популярных мест для посещения Сопот, Гданьск и Колобжег.
Активный отдых на Балтийском море / Фото Unsplash
Карконоши
Горы Карконоши предлагают прекрасные виды и туристические тропы. Это место отлично подойдет для любителей приключений. Здесь множество пешеходных и велосипедных маршрутов. Жемчужиной гор является вершина Снежка – отсюда открывается чудесная панорама на окраины.
У подножия Снежки / Фото Pexels
Бещады
Бещады – это спокойный отдых среди гор и лесов. Окунитесь в красоту этой дикой местности и насладитесь тишиной. Для любителей активного отдыха отели предлагают прокат горных велосипедов и альпинистского снаряжения.
Горные туристические тропы / Фото Pexels
Татры
Татры, самый высокий горный хребет Польши, стали главным местом для скалолазов, любителей гор и тех, кто ищет красивые пейзажи. Если вы готовы к горной прогулке, можно арендовать альпинистское снаряжение и пройти один из многочисленных туристических маршрутов. Обязательно посетите Морске-Око – невероятное горное озеро.
Живописное озеро в Татрах / Фото Unsplash