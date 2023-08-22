Чудеса природы: рейтинг лучших мест для активного отдыха в Европе

В ТОП-10 самых популярных природных локаций Европы вошли три места из Польши. Список со значительным отрывом возглавил курорт Закопане.

Эксперты платформы Statista проанализировали поисковые запросы туристов на Booking.com, чтобы выбрать самые популярные локации на природе. Центральная и Восточная Европа имеет немало туристических жемчужин для путешественников со всего мира.

Читайте также Питание в Европе: сколько украинцы тратят на еду в разных странах мира

Закопане выбивается в лидеры

Безусловным победителем рейтинга стал польский город Закопане. Авторы списка говорят, что это место остается идеальным в любой сезон. Зимой здесь катаются на лыжах и сноубордах, а летом ходят в походы и сплавляются по бурным горным рекам.

Закопане обожают туристы со всех уголков мира. На этот сезон сюда прибыли даже жители жарких арабских стран. Здесь не слишком холодно, но и не душно, поэтому погода привлекает туристов, которые хотят отдохнуть от европейской и азиатской жары.

Всего в десятку лучших природных достопримечательностей Европы вошли сразу три локации в Польше. Поэтому для того чтобы их посетить, из Украины добраться несложно.

На втором месте рейтинга – еще один польский город. Карпач – локация для любителей горнолыжного спорта в Западных Судетах. Летом здесь пользуются популярностью горные походы. Прогулки у подножия Карконошей и "Дикий водопад" – вот главные природные туристические магниты этого города.

На третьей строчке рейтинга – город Блед в Словении – природный курорт вблизи границы с Италией и Австрией. Это одна из самых популярных бальнеологических и горнолыжных локаций среди европейцев. Они любят отдых у Бледского озера.

Топ-10 городов для отдыха на природе:

Закопане (Польша); Карпач (Польша); Блед (Словения); Брашов (Румыния); Шклярска Поремба (Польша); Фуншал (Португалия); Инсбрук (Австрия); Шамони-Монблан (Франция); Синая (Румыния); Гармиш-Партенкирхен (Германия).