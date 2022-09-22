Как и где обменять украинское водительское удостоверение в Варшаве
22 сентября 2022 , 18:00Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Варшава стала новым домом для многих украинцев, приехавших в Польшу после 24 февраля. Среди беженцев немало водителей, и часть из них сталкиваются с необходимостью заменить свои водительские права.
Так, для обновления водительского удостоверения могут быть разные причины. Рассказываем, как и где можно обменять украинские водительские права в Варшаве.
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В каких случаях можно обменять украинские права за границей
- Если ваше удостоверение стало непригодным для использования: затерлось, повредилось и т.п.;
- Вы изменили персональные данные: фамилию, имя, отчество, пол;
- Просто хотите изменить права, чтобы уточнить данные латинскими буквами или изменить фото.
Какие документы нужно иметь с собой
- Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
- Справка о присвоении идентификационного кода;
- Водительское удостоверение, которое вы хотите заменить.
Где можно заменить водительское удостоверение в Варшаве и сколько это будет стоить
Адрес в Варшаве – Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Blue City, 2 этаж. При этом обязательно предварительно зарегистрироваться на сайте Паспортного сервиса ГП "Документ".
Стоимость замены водительского удостоверения в Варшаве:
- Выдача, обмен национального водительского удостоверения – 254 гривен;
- Сервисная услуга предприятия – 420 злотых.