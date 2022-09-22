Как и где обменять украинское водительское удостоверение в Варшаве

Варшава стала новым домом для многих украинцев, приехавших в Польшу после 24 февраля. Среди беженцев немало водителей, и часть из них сталкиваются с необходимостью заменить свои водительские права.

Так, для обновления водительского удостоверения могут быть разные причины. Рассказываем, как и где можно обменять украинские водительские права в Варшаве.

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В каких случаях можно обменять украинские права за границей

Если ваше удостоверение стало непригодным для использования: затерлось, повредилось и т.п.;

Вы изменили персональные данные: фамилию, имя, отчество, пол;

Просто хотите изменить права, чтобы уточнить данные латинскими буквами или изменить фото.

Какие документы нужно иметь с собой

Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;

Справка о присвоении идентификационного кода;

Водительское удостоверение, которое вы хотите заменить.

Где можно заменить водительское удостоверение в Варшаве и сколько это будет стоить

На время военного состояния медицинская справка формы 083/о не нужна!

Адрес в Варшаве – Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Blue City, 2 этаж. При этом обязательно предварительно зарегистрироваться на сайте Паспортного сервиса ГП "Документ".

Стоимость замены водительского удостоверения в Варшаве:

Выдача, обмен национального водительского удостоверения – 254 гривен;

Сервисная услуга предприятия – 420 злотых.

Новое водительское удостоверениеи печатается сразу на месте