Арендодатели в Испании очень осторожны. Чтобы снять квартиру без современного ремонта, иностранцу придется представить им очень много документов. Если какой-то документ из перечня отсутствует, испанские владельцы жилья могут требовать предоплату за полгода проживания. Эти условия являются чрезвычайно неудобными для прибывших лиц, ведь собрать множество документов в чужой стране сложно, а возможность заплатить сразу крупную сумму за аренду помещения есть не у каждого.

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Советы

Если в мигранта ограниченный бюджет и он ищет жилье только для себя (приехал без пары или семьи), то рациональнее арендовать комнату , а не отдельное жилье. В фейсбуке и телеграмме есть множество сообществ, где владельцы жилья выставляют объявления о совместном проживании.

Если же такой вариант не приемлем для иммигранта, то искать отдельное жилье лучше с помощью агентств по недвижимости. Они обычно берут комиссию в размере месячной арендной платы. Да, это немало, зато их работа гарантирует безопасность защиты от мошенников.

Полезные ресурсы

Удобнее искать жилье на соответствующих сайтах. Это быстро, понятно и безопасно, если сайт проверяет арендодателей и формирует их рейтинг.

Актуальный список самых популярных сайтов для аренды или покупки недвижимости: