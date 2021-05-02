Орендодавці в Іспанії дуже обережні. Щоб винайняти квартиру без сучасного ремонту, іноземцеві доведеться представити їм дуже багато документів. Якщо якийсь документ із переліку відсутній, іспанські власники житла можуть вимагати передоплату за пів року проживання. Ці умови є надзвичайно незручними для прибулих осіб, адже зібрати безліч документів у чужій країні складно, а змога заплатити одразу велику суму за оренду помешкання є не у кожного.

Пізнавально Скільки коштує послати поліцейського у Німеччині: розміри штрафів

Поради

Якщо у мігранта обмежений бюджет і він шукає житло лише для себе (приїхав без пари чи сім'ї), то раціональніше орендувати кімнату, а не окреме житло. У фейсбуці та телеграмі є безліч спільнот, де власники житла виставляють оголошення про спільне проживання.

Якщо ж такий варіант не є прийнятним для іммігранта, то шукати окреме житло краще з допомогою агенцій з нерухомості. Вони зазвичай беруть комісію у розмірі місячної орендної плати. Так, це немало, зате їхня робота гарантує безпеку захисту від шахраїв.

Корисні ресурси

Найзручніше шукати житло на відповідних сайтах. Це швидко, зрозуміло та безпечно, якщо сайт перевіряє орендодавців і формує їхній рейтинг.

Актуальний перелік найпопулярніших сайтів для оренди чи купівлі нерухомості:



Є безліч сайтів для купівлі та оренди нерухомості в Іспанії / Фото Unsplash