Где пересекать границу Украина – Польша: перечень пунктов пропуска и условия

Сейчас пересечь границу можно 3 способами: на авто, самолете и пешком. Читайте подробнее о том, какие контрольно-пропускные пункты работают и какие правила действуют при пересечении границы.
Для удобства граждан и представителей бизнеса, которые планируют пересекать границу (пешком или автомобилем), Гостаможслужба обновила карту пунктов пропуска, на которой можно увидеть закрытые и открытые пункты пропуска с украинской стороны.
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Перед выездом за границу стоит обратить внимание на меры, принимаемые другими странами по противодействию распространению COVID-19. Могут быть ограничения въезда для граждан Украины со стороны других стран. Детали мероприятий на сайте МИД.
Какие пункты пропуска на границе с Польшей работают
На сегодня для пересечения границы с Польшей автомобилем работают следующие пункты: "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенне", "Ягодин – Дорогуск" и "Шегини – Медика" (также как пешеходный), "Будомеж – Грушев".Подробнее можно узнать на официальном сайте Государственной таможенной службы Украины.
Кому можно пересекать границу с Польшей
Согласно последним обновлениям на сайте Пограничной службы Республики Польша, доступ для пересечения границы предоставляется таким категориям граждан:
- граждане Польши;
- иностранцы, состоящие в браке с гражданами Польши, имеющие общих детей с ними или находятся под их постоянной опекой;
- иностранцы с картой поляка;
- ученики и студенты, обучающиеся в Польше;
- граждане государств-членов ЕС, ЕЭП или Швейцарии, а также их супруги и дети, проезжающие через страну транзитом в течение не более 12 часов;
- главы дипломатических представительств, лица с дипломатическим статусом и их семьи;
- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, и у которых есть разрешение на работу, справка о внесении в реестр сезонных работ, справка о поручении работы иностранцу на территории Польши;
- водители, осуществляющие перевозки товаров или пассажиров;
- командиры пограничного поста могут позволить пересечение границы в других обоснованных случаях, получив согласие начальника пограничной службы.
Также тест можно сдать в Польше. Это позволит избежать 14-дневного карантина, которого нужно будет придерживаться после приезда в Польшу всем, кроме таких категорий граждан:
- инспекторы морской администрации;
- работники на сельскохозяйственных угодьях, расположенных по обе стороны границы;
- лица, обеспечивающие в Польше выполнение инвестиционных проектов в стратегических нефтегазовом и электроэнергетическом секторах;
- работники охранного польского культурного наследия за рубежом (сохранение, инвентаризация и научно-исследовательские работы);
- пассажиры судов, которые не заплывают в порты третьих государств, а только стран ЕС и EFTA;
- медики, направляющиеся в Польшу, чтобы работать в этой сфере;
- лица, пересекающие границу Польши, как внутреннюю границу ЕС, для выполнения служебных обязанностей в Польше или соседней стране;
- лица, которые сделали прививку от COVID-19, признанной в ЕС вакциной, и имеют соответствующий сертификат;
- люди, которые должны сдавать экзамен за восьмой класс в школах для взрослых;
- лица, которым нужно сдавать экзамен на подтверждение квалификации по профессии или профессиональный экзамен;
- граждане стран ЕС, Европейского Экономического Пространства (EFTA) или Швейцарии, которые едут домой транзитом через Польшу. Это касается также ближайших членов их семей – мужа / жены и детей;
- лица, у которых закончилась самоизоляция, обсервация или госпитализация из-за заражения вирусом SARS-CoV-2, не позднее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы Республики Польша.
Результаты теста должны быть переведены на польский или английский язык. Отрицательные результаты ковид-тестов, сделанных за пределами ЕС, не освобождают от карантина. Это означает, что Польша не признает ПЦР или любые другие тесты, сделанные в Украине.
Польша не признает ПЦР или любые другие тесты, сделанные в Украине / Фото multi-visaОбязательно при пересечении границы необходимо предоставить пограничнику документальное подтверждение такого права!
Как вернуться в Украину
Согласно решению Кабмина № 230 от 22 марта 2021, Украина отменила деление иностранных государств на зеленую и красную зоны. Соответственно, пересечь украинскую границу через открытые пункты пропуска могут практические все украинцы и большинство иностранцев, если придерживаться определенных противоэпидемических требований.
Чтобы пересечь украинскую границу все иностранцы и граждане Украины должны предоставить:
- документ, который дает право на въезд в Украину (паспорт, визу);
- подтверждение цели пребывания;
- страхование на весь срок пребывания, которое покроет возможно лечение коронавируса (страховой полис может быть выдан или украинской компанией, или иностранной, которая имеет собственное представительство или партнера (ассистанс) в Украине);
- отрицательный PCR / ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. ПЦР/PCR-тест можно показать, как в напечатанном, так и в электронном виде.
Иностранец, который приезжает в Украину, должен соблюдать правила карантина, иметь достаточно средств (согласно постановлению КМУ №884 от 04.12.2013 сейчас это примерно 1500 гривен в сутки), а также не находиться в списке тех, кому запрещен въезд. Иностранным гражданам, которые не будут иметь негативного ПЦР-теста и / или страхового полиса, будет отказано во въезде на территорию Украины.
Те же, кто выбирает самоизоляцию или тестирование в Украине, должны загрузить мобильное приложение "Дія вдома", авторизироваться в нем и показать это украинскому пограничнику при въезде.Контроль за соблюдением самоизоляции происходит путем периодического поступления запроса. Отвечая на него, нужно прислать фото с места обсервации. Если реакция будет отсутствовать – на поверку приедут правоохранители.
Избежать самоизоляции и завершить ее досрочно можно после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы.
Когда откроют границы
Сейчас для пересечения границы украинцам доступны 50 стран. Подробнее можно ознакомиться с перечнем на сайте Минздрава Украины. Перед покупкой билетов проверяйте информацию об условиях въезда граждан Украины в другие страны. Сейчас на территорию ЕС могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство, а также в других случаях, определенных страной въезда.Пока коронавирус распространяется по миру, рано прогнозировать полное восстановление туризма и открытие границ.
Мы еще раз напоминаем о важности соблюдения всех противоэпидемических мероприятий и оставляем напоминание от Министерства Здоровья Украины:
- следует мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд;
- не прикасайтесь грязными руками глаз, носа и рта;
- если заболели – оставайтесь дома;
- нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;
- регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
- с людьми держите дистанцию в 1,5 метра, особенно с теми, кто имеет симптомы респираторного заболевания.