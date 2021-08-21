Где в Европе выращивают наибольшее количество картофеля: интересная статистика
21 августа 2021 , 15:00Читати новину українською
Источник:Eurostat
Картофель является важным сельскохозяйственным продуктом в Европе. Исследование показало, что наибольшее количество этой культуры выращивает Германия.
Такую информацию предоставил Eurostat. Всего в 2020 году в ЕС было собрано 55,3 миллиона тонн картофеля.
Узнавайте также Онлайн-переводы и безопасность: как оценить риски осуществления транзакций и предотвратить их
Где в ЕС выращивают наибольшее количество картофеля
Лидером по производству картофеля в Европе стала Германия с результатом 21,2% производства ЕС.
Далее в рейтинге разместились следующие страны:
- Польша (16,4%);
- Франция (15,7%);
- Нидерланды (12,7%);
- Бельгия (7,2%).
На перечисленные выше пять государств-членов приходится почти 75% общего производства картофеля в ЕС.
В Европе больше всего картофеля выращивают в Германии / Изображение EurostatИнтересно, что, кроме экспорта и торговли сырым картофелем для продуктов питания и семян, в европейских странах популярно делать картофельные полуфабрикаты и крахмал. А картофель фри и чипсы являются главными продуктами из картофеля.