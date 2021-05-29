Где в Будапеште ввели украиноязычные аудиогиды

Украинский язык дополнит популярные локации столицы Венгрии. В Будапеште официально ввели сразу два украиноязычные аудиогиды самых длинных пещер страны – Палвелди и Семлегеди.

Озвучку подготовила профессиональная команда журналистов. Об этом сообщила инициатор проекту и руководитель украиноязычных аудиогидов Ульяна Княгинецкая. Она также является членом Общества украинской культуры в Венгрии.

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Ульяна Княгинецкая выразила благодарность всем причастным к внедрению украиноязычных аудиогидов в Будапеште, в частности:

Кунишу Дьондьверу, руководителю группы обслуживания пещер – за предоставление возможности введении украиноязычных аудиогидов;

Елизавете Ладане, главе украинского самоуправления Будапешта – за перевод;

Валентине Бойко и Натальи Шевченко – за редактирование;

Виктории Сидоренко – за озвучивание.

Жителей Венгрии с украинскими корнями, которые являются ценителями природных заповедных объектов, организаторы приглашают посетить уникальные пещеры Будапешта и узнать больше о них на родном языке.