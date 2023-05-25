Виртуальный администратор: Гданьск разрешил украинцам решать официальные дела онлайн
Источник:gdansk.pl
Граждане Украины, которые находятся в Гданьске, смогут решать разные официальные дела в Украине в режиме онлайн. Сделать это можно будет, подключившись онлайн к чиновникам из Львова.
В пункте "Gdansk Pomaga Ukrainie" начали предоставлять услугу так называемого виртуального администратора. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Fundacja Gdańska и Департаментом административных услуг Львовского городского совета.
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Украинцам, проживающим в Гданьске, нужно решать разные официальные дела, а в Интернете есть много объявлений о платной помощи. Поэтому мы создаем такой официальный офис, где каждый украинец сможет бесплатно воспользоваться помощью чиновника и консультанта на родине,
– отметила Йоанна Лукас, координатор виртуального администратора.
Как пользоваться виртуальным администратором?
Для начала нужно позвонить на номер "Gdańsk Pomaga Ukrainie" – 500 218 337 с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Далее работник инфолинии договорится о консультации гражданина Украины с должностным лицом украинского ЦНАПа (Центра предоставления административных услуг), указав город, которого касается дело, и тип рассматриваемого дела.
Планируемый разговор-консультация пройдет в режиме онлайн из помещения пункта "Gdańsk Pomaga Ukrainie". Заявитель сможет связаться с должностным лицом из конкретного города Украины.
Какие консультации можно получить?
Чиновники в Украине будут предоставлять консультации и помощь украинцам в Гданьске в оформлении и онлайн-подаче документов по более чем 500 разным вопросам. Среди них:
- оформление паспорта в Украине,
- вопросы, связанные с недвижимостью в Украине,
- детские выплаты,
- получение утраченных документов (дипломы, сертификаты, нотариальные документы и другие).
Проект "Виртуальный администратор" осуществляется Fundacja Gdańska при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.